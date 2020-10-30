〈光寶科法說〉認列商譽減損 Q3純益季減13% 前三季每股賺3.45元寫新猷

光寶科 (2301-TW) 今 (30) 日公佈第三季財報，單季稅後純益 29.91 億元，受認列資訊用光碟機商譽減損近 7 億元影響，純益季減 13%，年減 4%，每股純益 1.29 元；不過前三季稅後純益 80.08 億元，年增 15%，每股純益 3.45 元，仍是歷年同期新高。

光寶科第三季營收 413.26 億元，季減 1%，年減 14%，毛利率 19%，季減 0.4 個百分點，年增 2.8 個百分點，營益率 9.6%，季增 0.9 個百分點，年增 2.9 個百分點；稅後純益 29.91 億元，季減 13%，年減 4%，每股純益 1.29 元。

光寶科前三季營收 1156.98 億元，年減 14%，毛利率 17.9%，年增 2.8 個百分點，營益率 7.2%，年增 1.2 個百分點；稅後純益 80.08 億元，年增 15%，每股純益 3.45 元。

光寶科表示，第三季受惠光電產品與電源管理應用於雲端運算、5G、AIoT，與筆記型電腦及遊戲產品相關出貨成長，加上全球產能調配得宜、產品組合優化及營運效率提升，使毛利率與營益率均較去年同期成長。

不過，光寶科依據國際會計準則 (IAS) 36，定期進行資產減損測試，今年 9 月在檢視全球資訊用光碟機產業之現況及未來發展方向評估後，認列商譽減損約新台幣 7 億元，影響第三季財報表現。光寶科表示，此項減損認列不影響現金流量與營運，並有助精實資產負債表及公司治理提升。