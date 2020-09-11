超微下月再推新款PC處理器、顯卡 台廠旺季營運再加溫

搶攻下半年 CPU、顯卡商機，超微 (AMD-US) 預告將在下月推出新一代 Ryzen 桌上型處理器、Radeon 顯示卡，力抗對手輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US)，擴大市占，而隨著各家新品發表，可望為華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 等台廠營運再添動能。

超微釋出最新邀請函，預計在台灣時間 10 月 9 日凌晨 12 點，發表最新一代 Zen 3 架構的新一代 Ryzen 桌上型處理器，強化在電腦遊戲、內容創作領域市場地位，外界認為，近年超微擴大布局處理器市場，搶攻英特爾市占意圖明顯。

法人認為，隨著超微即將發表新一代 Ryzen 桌上型處理器，提升功耗、效能，台品牌廠華碩、微星、技嘉、華擎 (3515-TW)、映泰 (2399-TW) 等，也將推出相應產品搶攻換機商機，有助下半年廠商營運成長。

法人指出，受惠遠距、宅經濟需求持續發酵，下半年電腦、筆電產品供不應求，連帶推升相關板卡、顯卡、CPU 需求，看準商機，超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 近期先後發表自家新品，力求擴大市占，對台廠來說，新品也可望進一步刺激買氣，下半年傳統旺季可期。

另一方面，超微日前無預警發布最新入門款遊戲顯卡 Radeon RX 5300，讓顯卡新品大戰提前開打，超微更計畫在台灣時間 10 月 29 日凌晨 12 點，再發表新一代 Radeon 顯示卡，據了解將發表採用 RDNA 2 架構的 Radeon RX 6000 系列顯示卡，預期也有利微星、技嘉、華擎、撼訊 (6150-TW) 營運。