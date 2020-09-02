輝達全新RTX 30系列遊戲顯卡亮相 台廠營運再添動能

輝達 (NVDA-US) 發表最新 GeForce RTX 30 系列 GPU，強化即時光線追蹤、AI 人工智慧，提升遊戲玩家體驗，隨著新顯卡問世，將帶動台廠華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 及承啟 (2425-TW) 等板卡廠下半年營運，其中，華碩也搶先宣布聯手輝達推出新品。

下半年是傳統顯卡新品發表旺季，往往將掀起新一波換機潮，成台廠供應鏈主要動能，今年雖受疫情衝擊，但在宅經濟、遠距商機發酵下，全球企業、玩家對顯卡需求增加，加上本次輝達發表的 RTX 30 系列，效能提升，但價格維持上一代，可望進一步帶動拉貨動能。

法人預期，台廠顯卡廠將在 9 月起陸續推出輝達 RTX 30 系列顯卡，將掀起換機潮，看好拉貨動能將延續至年底，有助廠商下半年營運維持高檔。

輝達在台灣時間 9 月 2 日凌晨由創辦人暨執行長黃仁勳線上發布最新 RTX 30 系列，包含 RTX 3090、3080、3070 GPU，相比上一代產品，將提升最高 2 倍效能、1.9 倍能源效率改善，著重強化可編程著色、光線追蹤與 AI 技術。

品牌大廠華碩今日也宣布攜手輝達 RTX 30 系列顯卡，推出全新系列電競裝備，除了顯卡外，也包含電競螢幕、電競鍵盤、電競滑鼠、電競耳機等，華碩也看好，隨著遠距商機延續，加上新品推出，可望為下半年營運增添動能、擴大電競市場市占。

除輝達推新品外，超微 (AMD-US) 也在上周發布入門款 Radeon RX 5300，同樣鎖定遊戲顯卡，英特爾也計畫在台灣時間 3 日凌晨 12 點推出新一代 Tiger Lake 處理器，並宣布重返高階顯卡市場。