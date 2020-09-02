ECB頭痛！歐元短短五個月飆升12% 打壓通膨和出口競爭力

歐洲正面臨經濟復甦減弱、通膨急遽降溫兩大挑戰，但讓歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 頭痛的事不只於此：歐元短短五個月升值 12%，而且預料會繼續升值。

歐元周二盤中一度升破 1.2 美元，為逾兩年來首見。一些投資人預料歐元升勢還沒走完，ECB 官員也開始對歐元快速升值表達疑慮。

歐元升值是美元疲軟下的眾多受害者之一，但因歐洲仰賴出口，加上通膨疲軟已有一段時間，讓歐元升值問題顯得急迫。升值不只打壓出口競爭力，也因進口物價變便宜，導致物價漲幅受抑制。

歐元區 8 月通膨率意外轉為負值，報 - 0.2%，為四年來首見；核心通膨率也降至 0.4%，為歷史新低。歐元區通膨率已經連續七年低於 ECB 的 2% 目標。

ECB 前任總裁德拉基 (Mario Draghi) 常在歐元快速升值時表達疑慮，擔心會拖累經濟，但不清楚拉加德是否會採取同樣作法。ECB 將在下周四 (10 日) 召開決策會議，並更新經濟預測。

ECB 首席經濟學家 Philip Lane 周二傍晚在一場線上會議中說：「歐元兌美元匯率至為重要。」這番話使歐元漲幅縮小，回落到 1.2 美元之下。

Lane 說：「如果有帶動歐元兌美元匯率的力量，我們將納入對全球和歐洲經濟預測中，並且成為貨幣政策制定的部分考量。」

負責市場運作的 ECB 執行理事會成員 Isabel Schnabel 本周表示，央行官員正在監控外匯市場發展。

安聯資深經濟學家 Katharina Utermoehl 說：「1.2 對歐元來說有點像一條紅色警戒線。目前 ECB 能做的實在不多，只能透過口頭干預 (如強調經濟持續面臨不確定性)，阻止歐元繼續升值，同時對年底前擴大資產收購計畫抱持開放的態度。」

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