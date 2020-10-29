元大原油正2下市倒數 投資人不死心買進想搶短 投信示警

元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L-TW) 距離下市僅剩倒數不到半個月，但是近期原油走跌，竟然還有投資人買進想搶反彈，截至上周五仍有 3.4 萬名投資人。元大投信表示，近期原油進入傳統淡季，由歷史經驗來看淡季下跌機率高，且新冠肺炎疫情再次升溫，再加上美國總統大選結果難料，原油後市不確定性極高，建議投資人應特別留意相關交易風險。

元大投信表示，元大原油正 2 已於 10 月 12 日接獲證交所同意，將於 11 月 13 日正式下市，11 月 12 日為該基金的集中市場最後交易日，剩餘交易日有限。近期原油行情走跌，許多投資人仍持續買進元大原油正 2 想要搶賺可能的反彈漲幅，但元大投信提醒投資人，傳統 9 月底到 12 月中為原油淡季，依據 Bloomberg 統計資料，自 1995 年至 2019 年歷史資料顯示，這段期間元大原油正 2 追蹤之標普高盛原油 ER 指數下跌機率為 52%，平均跌幅為 4.84%，投資人應多加注意。

元大投信進一步提醒，除此之外，近期新冠肺炎疫情亦有升溫之跡象，美國每日確診人數不斷升高，法國也在考慮是否重啟封城，若秋冬新冠肺炎疫情再度延燒，影響原油需求，原油期貨不排除重演第一季崩跌的可能，且近期美國總統大選亦進入白熱化競爭，全球金融市場後勢不確定性極高，投資人應特別留意相關交易風險。

元大投信也特別指出，近期元大原油正 2 仍有溢價情形發生，若投資人要在最後可交易日期間交易，務必注意盤中基金折溢價狀況。

此外，依照元大原油正 2 期貨信託契約的規定，信託契約終止前的一個月基金的投資部位是不受最低須持有指數成分的原油期貨契約 100% 及曝險部位 200% 的限制，因此元大投信將在基金清算基準日（即 11 月 24 日）之前，陸續處分元大原油正 2 基金庫存部位，直至部位全部出清完畢，由於部位出清也會影響基金報酬表現，提醒投資人應特別注意元大投信後續的相關重訊與公告。