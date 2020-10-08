〈金管會立院備詢〉元大原油正2下市爭議 黃天牧：投資人可向兩機構申訴

元大 S&P 原油正 2(00672L-TW) 昨 (7) 日已獲金管會核准終止信託契約，立委吳秉叡今天在立法院財委會質詢時，為這檔 ETF 的投資人公開向金管會主委黃天牧陳情，要求應有集體訴訟或檢視機制，黃天牧回應表示，投資人若認為元大投信在過程中有問題，可向金融評議中心及投保中心申訴，金管會已要求他們公平處理。

元大原油正 2 已經在昨天接獲金管會終止契約的核准函，由於該基金同樣也在集中市場上交易，元大投信已經向證交所申請下市。10/13 起，元大原油正 2 開始暫停信用交易；10/29 為現有信用交易部位最後處理期限，逾期未處理將強制了結；11/13 為下市日，11/16 為該基金的信託契約終止日；元大投信強調，於信託契約終止前的一個月 (10/17~11/16)，基金的投資部位是不受 100% 及 200% 的限制。

即使元大原油正 2 已確定下市，但是組成自救會抗議的投資人還是很多，吳秉叡今天表示，元大 S&P 原油正 2 最高規模達 388 億元，淨值從 20 元賠到剩 0.8 元多，很多投資人賠到「傾家蕩產」向許多立委陳情，這檔基金是金管會核准的第一檔正向二倍原油 ETF，投資人數最高竟然吸引了多達 7 萬多人，是否元大投信有特別的行銷手法？或是 KYC 沒做好？金管會是否應檢視責任歸屬？

黃天牧表示，業者做行銷有話術和策略，這檔基金是 2016 年時核准，法規上有明訂要投資此商品的投資人，需要簽署風險預告書、也須要有信用、及期貨交易經驗，有些投資人可能不了解期信 ETF 是什麼、跟股票的差異，若還有投資人誤入，未來會強化這方面的教育，若投資人認為元大投信有問題，也歡迎向金融評議中心及投保中心申訴。

吳秉叡進一步要求，是否可請公正第三方來檢視元大投信在這檔基金的操作績效或模式上，是否有缺失或問題？黃天牧表示：「元大投信指他們的操作沒有輸大盤，但是否找第三方檢視，之前沒有作過，但可來研究。」