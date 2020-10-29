達里歐：投資者持有現金、債券、虛擬幣都不是明智之選

全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 認為，在目前環境下，投資者選擇持有現金、債券、虛擬貨幣等，都不是明智之選，應分散持有資產，方能為財富保值。

達里歐在接受採訪時表示，相對於債券所帶來的微小收益而言，債券波動過於劇烈，一天內價格變化大於一年的收益。此外，他也表示，現金也不是很好的替代品，因為現金沒有波動性，每年平均 2% 的通膨卻會侵蝕現金的價值，就好像是一種每年徵收 2% 的隱性稅。

達里歐認為，投資人應該進行多元化的投資，才能為財富進行保值，意味著除了投資股票以外，也應投資不同產業、貨幣和國家。

他也表示，黃金不是高回報資產，但是卻能有效分散資產。相反，房地產就不是投資的好標的，因為它不具備流動性。而像是比特幣等的加密貨幣則是面臨三個問題，難以交易、波動很大、並且有受到政府禁止的風險。

法國興業銀行 (Societe Generale) 在先前曾表示，全球經濟惡化，以及為遏止疫情持續蔓延相關的封鎖措施將打擊股市，但黃金能保持穩定。

策略師表示，寬鬆的財政和貨幣條件將使金價保持上漲，即便是美國當局下令進行更多封鎖。如果拜登 (Joe Biden) 贏得美國總統大選，將加劇市場對企業或資本利得稅增加的擔憂，可能使不同資產類別走勢有更多分歧。