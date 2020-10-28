今年第三季黃金實物需求下跌30% 然投資需求有望持續推升金價

根據 Refinitiv 最新的報告顯示，今年第三季實物黃金需求下跌了 30%，不過在低利率及充滿不確定性的環境下，投資需求仍然持續推動黃金價格。

報告中指出，今年第三季，全球實物黃金需求跌至 562 噸，較去年同期下跌了 30%，主要是由於疫情在全球持續延燒，導致全球經濟、失業率、家庭收入受到衝擊，也使得黃金消費需求走低，甚至中央銀行也是開始出售黃金，在第三季淨出售了 13 噸黃金，創十年來首見。

報告中指出，此一轉變是由於俄羅斯和中國央行不再增持黃金儲備，以及部分央行為對抗疫情出售黃金已籌集資金。

不過，儘管第三季黃金需求大跌，卻沒有衝擊到金價表現。金價在 8 月初創下 2000 美元以上的歷史新高。第三季黃金平均價格為每盎司 1909 美元，較第二季上漲 27%，較去年同期上漲 30%。

Refinitiv 貴金屬研究主管 Cameron Alexander 表示，在短期內，可能會看到金價出現波動，特別是在美國總統大選前夕，不過這是整體市場都要面對的問題。此外，第二波疫情的爆發可能使全球經濟再度下滑，這些都將有助於為金價帶來支撐。他也預期，金價仍有可能在年底前再度創下新高。

法國興業銀行 (Societe Generale) 策略師也曾表示，寬鬆的財政和貨幣條件將使金價保持上漲，全球經濟惡化，以及為遏止新冠肺炎疫情持續蔓延相關的封鎖措施將打擊股市，但黃金走勢將維持穩定。