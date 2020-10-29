〈美GDP前瞻〉在創紀錄大跌之後 預計美國Q3經濟創紀錄反彈

美國經濟分析局預計美東週四 (29 日) 上午 8:30 發布第三季 GDP 初值，外界普遍預期，經過前一季創紀錄的大跌之後，第 3 季將因為防疫措施放鬆，而出現創紀錄的反彈。

調查所得到，與前季相較年率化的預期數值為：

第三季 GDP 預期為 32.0%，第二季 (前值) 為 - 31.4%；

第三季個人消費：預計 38.9%，前值為 - 33.2%；

第三季 GDP 價格指數：預期為 2.9%，前值為 - 1.8%；

第三季核心個人消費支出增長：預期為 4.0%，前值為 - 0.8%。

在疫情之前，美國在 1950 年曾測得史上最大的 GDP 單季成長，為 16.7%，預計本季的數據是當時的兩倍，不過這主要得利於上季同樣創紀錄的 - 31.4% 驚人下跌。

成長的動力預計來自個人消費，此一數據預期在第 3 季成長近 39%。消費者支出約佔國內經濟活動的三分之二。

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 在最新的報告中表示，商品支出的替代，幫助抵消了服務業持續疲弱的影響。

以先前單月數據來看，在過去 5 個月中，每月的零售報告均有增長，華盛頓首輪推出的 1200 美元刺激支票，以及每週 600 美元的失業金補助，在提升經濟上預計發揮作用。

Ashworth 認為，經濟的其他領域將更加複雜。有鑑於住房市場活動在初秋時的強勁飆升，住宅投資可能會跳升，不過非住宅結構投資可能仍然疲軟。他預期，庫存下降放緩的積極影響，將大致抵消淨對外貿易的拖累。

其他經濟學家對第三季度 GDP 成長預期也顯得樂觀。摩根大通經濟學家 Daniel Silver 週三上調本季的 GDP 預期至 36.7%，高於此前報告的 35.1%。主因是本週 9 月耐用品報告遠好於預期，以及 8 月至 9 月期間月度商品逆差意外收窄。

但與疫情前的水準相比，本季仍無法趕上。野村證券 (Nomura) 經濟學家 Lewis Alexander 認為，復甦接下來會變慢，預計到 2021 年上半年經濟會逐步恢復，到 2021 年下半年會加速。