華為砍單 TCL其它陸廠訂單已補上

周五 (23 日) 陸媒報導指出，華為手機與電視面板長期合作夥伴 TCL 華星透露從 8 月起，華為的訂單數量已減少，不過因為其它國產手機客戶訂單數量擴大，填補華為的缺口。

TCL 華星主要手機客戶有華為、小米、OPPO、vivo 等。2019 年，華為成為其第二大客戶，交易金額達 28 億人民幣。

而華為受到美國制裁，在晶片無法取得貨源之下不得不減少手機出貨數量，導致其它零組件訂單也受到衝擊。

不過，華為流失的市場正被小米、OPPO 陸廠瓜分，中國品牌廠看準這個商機已對下游供應鏈積極下單。OPPO 之前已宣布將下半年手機生產訂單擴大到 1.1 億支，全年計劃約為 1.7 億支。

而小米則在歐洲市場有嶄獲，市場研究機構 Canalys 第二季歐洲智慧手機市場報告顯示，小米市佔率達 17%，年增 65%，已超越華為排名第三。

另一方面，TCL 正全力投入印刷式 OLED 技術開發，TCL 創辦人、董事長李東生指出印刷式 OLED 是下一代最有可能成功的技術。

未來在手機螢幕戰略上 TCL 華星副總裁、顯示技術創新中心總經理張鑫指出，各廠是否能在競爭中脫穎而出軟性 OLED 技術將是重點。可折疊螢幕無論向外折、向內折都會增加手機厚度，而雲卷式 (抽拉概念) 螢幕技術透過創新產品結構設計可以不增加手機厚度，只是目前量產時間不確定。

此外，TCL 華星光電今年收購蘇州三星 8.5 代廠後，已位居全球第二大電視面板製造商；還與三安光電共建實驗室主攻 Mini/Micro LED 技術；並戰略入股 JOLED，加速印刷 OLED 量產進程，順勢升級戰略。

