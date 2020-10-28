〈陸股盤後〉「喝酒」行情再現 創業板日K連三紅

周三 (28 日)A 股三大指數開平走低後，在白酒與新能源汽車概念股上漲的刺激下，A 股由黑翻紅。不過銀行類股下挫，抑制大盤漲幅。此外今日成交量能略有回溫，今日滬深兩市合計成交 7332 億人民幣，較前一個交易日上漲 1000 億人民幣。

盤面上，白酒、材料、化肥、家俱、汽車漲幅較大，電信、工藝、銀行、保險等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.46%，報 3269.24 點；深證成指上漲 0.89%，報 13388.10 點；創業板指上漲 0.74%，報 2670.48 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 1.87 億元，結束連續 8 個交易日賣超，其中滬股通買超人民幣 3.07 億元，深股通賣超人民幣 1.2 億元。

產業消息

金徽酒第三季純益年增 40%，除了茅台外不少白酒企業的業績都重新回到快速成長軌道，利多刺激白酒類股走揚，金徽酒漲停，山西汾酒大漲 7.06%、古井貢酒勁揚 9.41%、伊力特大漲 6.5%。

常熟銀行公布 2020 年前三季業績，數據顯示純益達 13.95 億人民幣，只有年增 1.76%。業績的低成長導致銀行類股走跌，廈門銀行上市的第二個交易日就出現跌停、常熟銀行大跌 9.84%、成都銀行下挫 2.73%、無錫銀行下跌 2.56%。

法人觀點

東吳證券指出近期市場連續量縮修正，盤面上也無持續活躍的主流類股，反而在一些市場期待過高的產業出現業績不如預期後，接連呈現大跌走勢，短線上投資人應該謹慎因應，等待指數落底訊號浮現。

