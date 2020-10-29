132家科創企業公布財報 99家呈現增長

截至週三 (28 日) 晚間，在 189 家科創板上市企業中，已有 132 家公布第三季業績，比率達 70%。其中有 99 家公司前三季營收呈現年增，占已公布財報企業的比例為 75%，平均營收年增為 24.8%，中位數為 12.4%；有 91 家公司純益是呈現上升，比重 68.9%，平均年增率為 85.6%，中位數 30.1%。

從產業來看，計算機應用、醫療器具機械、專用設備、半導體等產業中的企業，其營收及純益漲幅較大。

(圖片: AFP)

在營收成長 30% 以上的企業中，計算機應用、醫療器械、專用設備、半導體等產業的公司最多。在純益年增率 20% 以上的企業中，計算機應用、醫療器械各有逾 10 家公司。此外，半導體、專用設備等領域中的企業純益成長也很突出。

另一方面，前三季營收年增成長逾一倍的科創板企業有 8 家，分別是碩世生物、東方生物、先惠技術、康希諾、思瑞浦、潔特生物、芯源微和前沿生物；而營收年增在 30% 以上的企業有 42 家。

前三季純益年增率逾一倍的企業則有 26 家，芯源微、航天宏圖、碩世生物、東方生物四家公司前三季純益年增逾 10 倍。前三季純益年增率在 50% 以上的企業有 46 家。

不過，新冠肺炎疫情對部分產業業績的影響仍然存在，不少公司業務仍在持續恢復中，如產品應用於電影院等娛樂場景的企業業績受到疫情的衝擊較嚴重。

另一方面，軌道交通產業也是受害者，如生產高鐵、火車用的零組件供應商也面臨產品需求下滑的影響。

