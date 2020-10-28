蘋果傳收購AI初創公司Vilynx 強化Srir等應用程式

國外媒體報導，蘋果 (AAPL-US) 今年初以約 5000 萬美元的價格，收購了西班牙 AI 視訊初創公司 Vilynx，用以改善蘋果的 Siri 語音助手及其他應用程式上。

Vilynx 總部位於巴塞隆納，創建的軟體主要用來計算分析視訊的視覺、文本和音頻內容，以「了解」視訊中的內容，從而幫助其對後設數據進行分類和標記，生成自動預覽並推薦相關內容等。

蘋果並未針對此一收購發表看法，僅表示會不定時收購較小的科技公司，通常也不會討論收購的目的或計畫。2018 年，蘋果執行長 Tim Cook 曾表示，蘋果在 6 個月內收購了 20 家公司，但只有 6 家為大眾知曉。

知情人士表示，作為協議的一部分，Vilynx 聯合創辦人兼技術長 Elisenda Bou-Balust 將與其他 50 名工程師和數據科學家一起留在蘋果。蘋果將保留 Vilynx 在巴塞隆納的辦公室，並打算將其打造成蘋果在歐洲主要的 AI 研發中心之一。

蘋果在過去幾個月中，在 AI 領域展開了多次收購，去年 12 月收購了英國的 Spectral Edge，1 月份以 2 億美元收購了總部位於西雅圖的 Xnor.ai，4 月和 5 月收購了 Voysis 和 Inductiv 以幫助其改善 Siri。

據報導，蘋果公司可能會將這家公司的 AI 技術應用到其語音助手 Siri、搜尋引擎、照片應用，以及 News 和 Apple TV 應用上。