蘋果定價策略刺激Type C配件銷售 周邊IC設計營運添動能

蘋果 (APPL-US) 近期以環保減碳為由，取消隨盒附贈電源轉接器，期望帶動周邊硬體配件銷售成長，若進一步觀察蘋果官網定價，包括 5W、12W 以及 20W 的電源轉接器，價格皆降成 590 元，顯現蘋果力推快充與 Type C 的決心，市場規模也將成長，有助相關 IC 設計廠創惟 (6104-TW)、偉詮電 (2436-TW) 及威鋒 (6756-TE) 營運。

蘋果前日宣布，從 iPhone 12 起包括現有販售機種，皆不再隨盒附贈電源轉接器，僅附贈 Lightning to Type-C 充電線，消費者也因此須另購電源轉接器，為符合充電線規格，加上 20W 電源轉接器的價格與前兩代一致，定價策略引導下，自然將購買附有 Type C 快充規格的電源轉接器。

蘋果 5W USB 電源轉接器價格與 20W 同為 590 元。(圖: 截取自蘋果官網)

此外，由於 iPhone 12 將迎來史上最大換機潮，市場解讀，蘋果此次大動作改革，即是瞄準換機潮帶來的周邊銷售配件商機，且因導入 Type C 快充規格，有助整合已在 Type C 生態系的 iPad 與 Macbook，擴大裝置與配件間的通用性。

台廠包括創惟、偉詮電、威鋒皆積極布局 Type C，其中，偉詮電近期以 USB PD 電源轉接器切入中系手機品牌大廠，第三季開始出貨，預計未來也將切入裝置端，大啖裝置、配件兩大市場。

威鋒先前也看好，Type C 綜合傳輸資料、輸出影像與充電功能三大優勢，品牌客戶皆積極導入，預計至 2024 年，USB Type C 市場規模年複合率可達 30%，將帶動營運持續成長。