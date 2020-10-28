〈貴金屬盤後〉選前市場暫緩腳步 美消費者信心下降 黃金溫和收高

週二 (27 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因數據顯示消費者對美國就業市場和經濟的信心下降，提振了黃金的避險吸引力。

美國 10 月份消費者信心指數下降至 100.3，前月觸及新冠疫情期高點 101.3。

然而，StoneX 的 EMEA 和亞洲市場分析師主管 Rhona O’Connell 表示， 整體而言，黃金「仍在狹窄區間波動，新冠病毒、華府的談判僵局，以及大選之路持續令投資者退縮。」

黃金期貨在過去 2 個交易日均僅小幅收高，但因環繞美國 11 月 3 日總統大選前的不明確性仍在，週二黃金為 7 個交易日來第 6 日上漲。大眾預期，倘若民主黨獲得全面勝利，美國可能會進一步擴增財政赤字，那麼這將長期提振黃金和白銀價格。

Kitco.com 分析師 Jim Wyckoff 表示，「今年最重要的大事在即，再過一週就美國大選，貴金屬在選前暫停腳步。」

「許多市場都可能會暫停腳步，直到大選結果出爐。許多交易者希望先退出市場，或者減少檯面上一些冒險，因為總統大選的結果仍具有高度不確定。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 6.20 美元或 0.3%，收每盎司 1911.90 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 10 月 21 日以來最高點。

12 月白銀期貨價格上漲 15 美分或近 0.6%，收每盎司 24.57 美元。

週二美股多空交錯，一些正面企業消息提供支撐力，交易者也可能押注政府將增加支出以緩解新冠疫情帶來的經濟壓力。

週二公布，9 月份耐久財訂單上升 1.9%，但沒有太大程度改變黃金買盤動能。

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