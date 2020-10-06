賀利氏：無論美國大選結果如何 黃金都是贏家

在美國大選前的不確定性因素之下，金價力守每盎司 1900 美元上方，儘管一些人認為當前金價已經計入了政治和經濟不確定性，但仍有機構力挺金價還將走高。

Heraeus(賀利氏) 貴金屬公司分析師週一 (5 日) 表示，隨著大選日期逼近，政經的不確定性只會變得更大，從而凸顯黃金的避險功能，加大貴金屬的吸引力。

Heraeus 指出，根據《經濟學人》的選舉模型，民主黨候選人拜登有 88% 的可能勝選，但由於特殊的選舉人票制度，川普仍有機會取勝。2016 年就是如此，民調低估了川普所獲得的支持，並顯示希拉蕊 (Hillary Clinton) 一直領先到最後。

但 Heraeus 認為，無論川普或拜登獲勝，黃金都可能受惠。如果拜登獲勝，一些投資人可能會將資金由股市中撤離，而轉向他們認為更安全的資產，比如黃金。

此外，拜登提議在未來 10 年，推出 7.3 兆美元的支出計畫，Heraeus 認為，這對金價也是利多。因為美國政府債務增加，將導致美元走弱，而促使金價上揚。

另一方面，如果川普連任，他面臨的也是一個非常危險的美國經濟局面。

分析師稱，無論最終選舉結果如何，美國總體經濟疲軟的格局不變，這最終仍會提振金價。