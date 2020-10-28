〈美股盤前要聞〉歐洲疫情再度轉差 美股期貨回落

隨著歐洲疫情再度轉差，德國計劃收緊防疫措施，全球確診病例數急劇上升的情況下，美股期貨回落。

1. 歐洲疫情再度轉差 德國擬收緊防疫措施

由於全球新冠肺炎病例數激增以及疫情打擊經濟活動的擔憂加劇，美股期貨在週三 (28 日) 大幅回落。道瓊期貨下跌 1.8%，標普 500 期貨下跌 1.39%，斯達克 100 期貨下跌 1.04%。

據約翰 · 霍普金斯大學說，全球確診病例接近 4400 萬人，死亡人數為 116.7 萬人。在美國的死亡人數超過 226,700 人。

歐洲新冠肺炎病例持續惡化，市場對於再度封鎖恐打擊經濟的擔憂，帶動歐股走低，週三 (28 日) 盤中，泛歐指數跌至近 5 個月低點。

截至台北時間下午 5:48，泛歐 Stoxx 600 指數跌 2%，至 5 個月低點，德國 DAX 指數跌 3.3%，法國 CAC 指數跌 2.9%，英國 FTSE 100 指數跌 1.7%。

德國經濟部長表示，德國單日確診數正呈指數增長，預計可能在週末前達到 2 萬例，與前一週相比，新感染人數已增加 70-75%。RKI 公共衛生研究所的數據顯示，德國新增病例週三增加了創紀錄的 14964 例，總感染數已達 46.4 萬例。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 今日表示，將努力推動加強防疫限制，包括關閉酒吧、餐廳和休閑設施一直到 11 月底。梅克爾還將敦促公民，把私人交往降到最少，並避免所有非緊急的私人行程。

2. 微軟 Q1 營收獲利均優 Q2 財測不及預期

微軟 (MSFT-US) 公布了 2021 會計年度第一季營收、獲利均優於預期，反映 Azure 雲端需求和電玩銷售暢旺，但第二財季預測不及分析師預期。週三盤前股價下跌 2.36%。

微軟調整後 EPS 為 1.82 美元，好於預期的 1.54 美元。營收則為 371.5 億美元，好於預期的 357.2 億美元。智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)，包含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務，營收年增 20% 至 129.9 億美元，好於預期的 127.3 億美元。

不過對第二季營收預期中值為 399.5 億美元，隱含年增長率 8%，不及 Refinitiv 調查的共識預期 404.3 億美元。

3. 超微 Q3 表現再創高峰 收購遭質疑

半導體大廠超微 (AMD-US) 於週二 (28 日) 宣布以 350 億美元收購賽靈思 (XLNX-US)，同時公佈 2020 會計年度第三季財報，受惠於 PC、遊戲和資料中心產品的強勁需求，第三季營收創下單季新高，並將全年營收成長率預測上修為 41%，但併購案引來華爾街質疑。週三盤前股價下跌 0.74%。

超微第三季稀釋後 EPS 報 41 美分，季增 128%，年增 128%，優於分析師預期的 35 美分。毛利率報 44%。營業利益報 5.25 億美元，年增 119%。淨利報 5.01 億美元，年增 129%。

AMD 總裁兼執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 在財報聲明中表示，受惠於 PC、遊戲和資料中心產品的強勁需求，第三季營收創下單季新高，目前連續第四個季度年增率超過 25%，突顯客戶的巨大動能。

關於併購賽靈思，她說：「兩家公司企業的結合，將在產品技術和財務方面帶來可觀的獲利，AMD 將提供業界領先的產品組合，包含優異的 CPU、GPU、FPGA 和自適應 SoC(adaptive SoC)，以加速 AI、智能網絡和軟體定義式基礎架構 (SDI) 的多角化發展。」

4. 參議院將就政治偏見傳喚推特、臉書、谷歌執行長

隨著美國總統大選即將到來，美國政府亟待消除科技巨頭的保護傘，將於本週召集臉書、谷歌及推特的執行長，針對這些公司是否濫用權利進行討論，同時也計畫刪除被稱作社群平台「免死金牌」的《通訊規範法》第 230 條。

兩方衝突的起因來自於科技巨頭與美國政府長期以來的矛盾，川普批評，科技巨頭偏袒民主黨，並抹去共和黨網路上的聲量。川普推特上的兩條推文在 5 月份被標記上「事實查核標籤」，被指內容具有誤導性。

先前，更有報導踢爆美國總統候選人拜登之子杭特 (Hunter Biden) 與烏克蘭天然氣公司的貪污交易，但卻被臉書、推特和谷歌接連刪除連結，引發共和黨及支持者反彈。預期三家公司執行長也將為保護通訊規範法而辯護，以免受侵害。

5. 波音第三季營收好於市場預期 將進一步裁員

波音 (BA-US) 在週三 (28 日) 公布第三度財報，營收 141 億美元，年減 29%，好於市場預估的 138.4 億美元，並表示在疫情及其 737 Max 停飛的情況下，將進一步裁員。波音早盤股價下跌 0.058%。

波音第三季 LPS 為 1.39 美元，好於預期的 2.33 美元，營收 141.4 億美元。運營現金流淨減少了 48.2 億美元，是一年前的兩倍多，但好於第二季的 53 億美元有所改善。

波音公司首席執行長 Dave Calhoun 表示，波音公司的目標是到 2021 年底擁有 13 萬名員工，裁員幅度高於先前預期的 144,000 名員工。波音公司表示，希望通過自然減員以及自願和非自願裁員來繼續降低整體人員編制。