花落誰家先不管！抖音拓展全球 未來3年擬招聘3000名工程師

抖音 (TikTok) 週二表示，未來 3 年計畫招聘約 3000 名工程師，主要位於歐洲、加拿大和新加坡。

此舉顯示，即使其所有權仍存有不確定性，抖音仍未放棄其拓展計畫。美國川普總統先前以個人資安為由，已下令中國字節跳動 (ByteDance) 剝離抖音。

抖音發言人表示，「為支持我們全球快速的成長，我們計畫持續擴大抖音全球工程團隊，包括未來 3 年間在加拿大、歐洲、新加坡和美國招聘約莫 3000 名工程師。」

該發言人補充，美國將仍是公司的工程中心之一，且會僱用更多員工。

目前抖音在中國境外約聘有 1000 名工程師，其中近半數位於美國加州山景城 (Mountain View)。

《路透》先前報導，字節跳動計劃在新加坡投資數十億美元並招募數百名員工，因字節跳動已選定新加坡作為其東南亞總部。

川普上個月針對甲骨文 (ORCL-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 收購抖音股份的初步交易「表示祝福」，但在字節跳動表示不會放棄抖音多數股權之後，該交易的正式協議並未實現。

美國法官將於美總統大選翌日 (11 月 4 日) 審酌，美政府是否有權要求美國 app 商店禁止大眾下載抖音。字節跳動曾示警，此舉有效封殺了抖音在美國的使用。