美進口量激增 航運業者警告反彈恐後勁不足

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，全球航運業備受衝擊，即便是如今運往美國的貨量激增、海港堵塞、貨運成本創下新高，但運輸業者依然認為，在第二波疫情帶來的限制下，進口的反彈恐將後繼無力。

自今年 9 月份開始，美國消費者信心有所增強、零售銷售加速成長。但消費者主要還是通過儲蓄來支撐活，如今，美國裁員數以及新增病例數仍在持續上升。

由於零售商和其他企業競相補充庫存，美國商業庫存在 8 月份時反彈。據 Descartes Systems 的貿易數據顯示，8 月份美國 10 個最大海港的進口總額成長了 9.2%，9 月份更增長了 12.4%。

日本行運巨頭 Ocean Network Express(ONE) 的執行長 Jeremy Nixon 表示，該公司的貨櫃和船隻皆是 100% 的使用當中。Penske Logistics 貨運管理副總裁 LeAnne Coulter 也表示，企業庫存仍然很低，需要大量補充。

不過，德國航運公司 Hapag Lloyd 執行長 Rolf Habben Jansen 認為，這只是在一段不尋常的時期中沒有人預見的峰值，之後將會有出現修正。洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 在談到進口高峰時也表示，這樣的熱潮很可能會在 12 月的第一或第二週逐漸消退。

Seroka 曾表示，在今年 5 月份，貨運量創下 10 年來新低。不過，從那時候起，貨運量逐步增加，再加上業者積極為年底的消費旺季備貨，導致進口量激增。在開學季之後，消費者對電子產品的支出增加，零售額也有所成長。由於民眾因防疫措施減少了旅行、電影、球類比賽相關的支出，因而對於零售商品的支出有所增加。

不過，他也警告表示，美國目前失業率仍然很高，仍指望美國國會通過新一輪紓困法案。