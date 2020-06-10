航空貨運需求火熱 三大國際貨攬業者5月營收同寫新猷

由於航空貨運價格高漲，三大國際貨攬業者中菲行 (5609-TW)、台驊 (2636-TW) 和捷迅 (2643-TW) 5 月合併營收同創單月新高，年增幅在 50-80% 不等，反映貨運市況熱絡。

中菲行 5 月合併營收 27.16 億元，月增 26.82%，年增 86.86%，推升前 5 月合併營收達 89.99 億元，年增 30.24%。

由於運價高漲，中菲行台灣和大中華地區 5 月業績均年增超過 1 倍，而北美地區和東南亞地區也分別成長 38.8%、83.6%。

台驊 5 月合併營收 14.62 億元，月增 16.42%、年增 55.65%，累計前 5 月合併營收成長幅度擴大至 17.83%，來到 52.45 億元，扭轉第一季營收衰退態勢。

捷迅 5 月合併營收 3.71 億元，月增 6.69%，年增 57.47%，累計前 5 月合併營收 15.04 億元，年增 38.22%。

台驊說明，由於航空公司艙位供給大減、國際醫療物資急單需求以及亞洲區間內電子供應鏈物流需求成長等，推升國際空運運價大漲， 5 月空運營收創新紀錄，月增 19%、年增 179%，累計 4-5 月空運營收占比已超過海運營收達 51%，大幅高於第一季空運營收占比 33%。

另一方面，台驊指出，由於貨櫃航商日前宣布延長縮艙減班計畫至第三季，預期海運後市將價量齊揚、逐月成長，可望成為下半年主要動能。

至於空運市場，價格雖有下滑，但運量仍可延續，台驊認為下半年平均運價仍將高於去年下半年。