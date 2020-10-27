才剛破萬例新高 德經濟部長：單日確診數恐在本週末前飆至2萬

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續於歐洲各國復燃，德國經濟部長週二 (27 日) 表示，德國單日確診數正呈指數增長，預計可能在週末前達到 2 萬例。

週二 (27 日) 於德法經濟視訊會議上，德國經濟部長 Peter Altmaier 警告，就國內新增確診數來看，德國正面臨指數型增長，與前一週相比，新感染人數已增加 70-75%。

Altmaier 的看法顯示，德國正面對遠高於先前預期的新增案例，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 此前預計，聖誕節前，每日新增確診數可能達到 19,200 例。

根據德國羅伯特科赫研究所 (Robert Koch Institute) 公布數據，德國週一 (26 日) 新增確診數達 8,685 例，其上週六 (24 日) 單日新增確診數達近 1.5 萬例，創下疫情爆發以來的單日新高。

梅克爾即將在週三 (28 日) 和國內 16 個行政區領導人召開會議，決定是否採取其他限制措施來減緩二波疫情，多家德媒報導指出，政府正在考慮實行「輕度封鎖 (Lockdown Light)」計劃，將重點放在關關國內酒吧和餐廳，同時限制公共活動，以杜絕感染蔓延。

Altmaie 表示，歐洲整體感染率上升以及日常生活的限制措施，將導致經濟增長難以像先前希望的那樣快速反彈，不過，他並不認為產業供應鏈會像第一波疫情爆發時遭到破壞。

一位政府消息人士指出，德國政府將在本週上調經濟增長預期，預計今年德國經濟將萎縮 5.5％，較先前預期的 - 5.8％更樂觀。