為年底購物旺季備貨 美洛杉磯港8月份貨運量創歷史新高

隨著美國年底長假即將到來，促使許多零售商加緊備貨。數據顯示，由於進口飆升，美國最大貨櫃港洛杉磯港在 8 月份的貨運量創下單月新高，不過，在疫情持續的情況下，美國經濟前景仍令人擔憂。

報告指出，洛杉磯港作為美國最繁忙的貨櫃港口之一，8 月份的吞吐量為 96.1 萬個 TEU(20 呎標準貨櫃)，較去年同期增加 11.7%。此一增長主要是由進口量所推動，該月份進口貨櫃量增長了 18%，達到 516286 個 TEU。不過，出口貨櫃量則是下跌了 10.2%，至 131429 個 TEU。同時，空貨櫃增加了 13.3%，至 314118 個 TEU。

總體而言，洛杉磯港的月貨運量創下史以來新高。然而，今年迄今為止的貨運量，仍較 2019 年下跌了 11.7%。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示，在今年 5 月份，貨運量創下 10 年來新低。不過，從那時候起，貨運量逐步增加，再加上業者積極為年底的消費旺季備貨，導致進口量激增。

Seroka 也指出，在開學季之後，消費者對電子產品的支出增加，零售額也有所成長。由於民眾因防疫措施減少了旅行、電影、球類比賽相關的支出，因而對於零售商品的支出有所增加。不過，他也警告表示，美國目前失業率仍然很高，仍指望美國國會通過新一輪紓困法案。

根據美國全國商業經濟學 (NABE) 的調查報告顯示，有三分之二的受訪者表示，美國經濟仍處於從 2 月份開始的衰退之中。儘管美國政府如今已推出前所未有的刺激方案來應對疫情造成的經濟衰退。不過有 40% 的受訪者認為貨幣財政依然「不足」，超過一半的經濟學家認為，應該擴大失業保險以及小企業的薪資保護計劃，有 22% 的經濟學家認為，下一個財政計劃應該落在 1.5 兆至 2 兆美元之間。