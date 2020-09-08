日貨櫃航運CEO：9月運量達疫情前水準 謹慎看反彈需求

據 CNBC 周一 (7 日) 引述航運業業內人士報導，近幾個月船運活動出現非常強勢的反彈，目前已幾近疫情前的水準，不過明後年不確定性仍存在，且強勢反彈的需求是否為暫時性需求仍為未知數。

日本最大貨櫃運輸商 Ocean Network Express(ONE) 執行長 Jeremy Nixon 周一接受 CNBC 採訪時表示，經歷過疫情衝擊後，航運業出現 V 型復甦，據統計 ONE 在 9 月時全球貨櫃運量已回升至疫情前的水準。

Nixon 表示，強勢反彈主要來自於疫情爆發期間口罩、手套等醫療用品的運輸需求，隨後是疫情緩解後企業加強補庫存力道，以及觀光旅遊限制下消費者消費習慣變化這三大因素所影響。

針對消費習慣變化， Nixon 提到近 2 至 3 個月貨運產品中，居家產品如飛輪、家電的貨運確實出現成長，且該類產品多數都是使用貨櫃的方式來運送，而非空運。若以地區來看，除亞洲國家需求仍處於復甦狀態外，其他洲如歐洲、美洲，甚至拉丁美洲都呈現成長的現象。

不過，儘管近期航運需求依舊強大，Nixon 解釋到目前仍有些風險存在，其中大部分地區汽車的貨運，如歐洲、美國，亞洲尤其是日本仍出現疲弱的訊號。

對此，Nixon 提到，航運景氣仍有趨緩的隱憂，主因於 2021 至 2022 年不確定性仍存在，且現階段的需求反彈有多少是暫時性的上升仍為航運業留下一個未知數。

值得慶幸的是，對於美中關係對航運的影響，Nixon 表示，儘管美中關係進一步惡化可能為未來幾個月航運的榮景增添變數，但貿易戰已成為近年既定事實，就目前而言，這因素並沒有明顯影響航運運輸。