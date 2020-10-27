連鎖餐廳見曙光？星巴克、Yum銷售可望復甦 但新成本恐吞噬獲利

隨著消費者恢復正常活動，美國連鎖餐廳的銷售可望回升，包括星巴克 (SBUX-US)、Taco Bell 母公司 Yum Brands (YUM-US) 等，但增加的工資、商品和新冠病毒相關成本恐仍會壓抑收益。

連鎖餐廳是新冠疫情期間受創最慘重的產業之一，目前一些地區的營運仍有座位限制，但已較今年 3、4 月政府勒令餐廳暫停內用服務的谷底復甦回升。

此後企業已投資在聘僱員工、清潔用品、外賣外送服務上，使獲利承壓，商品成本上升也吞噬了收益。

達美樂披薩 (DPZ-US) 表示，起司價格從第二季低點開始攀升到第三季創紀錄；Chipotle Mexican Grill Inc (CMG-US) 則表示，高價牛肉削弱了獲利。

上述兩家企業近期財報均顯示，儘管銷售成長且營收優於預期，但因新冠病毒相關的費用增加，大幅度削弱了獲利。

星巴克週四將公布財報。由於大眾改為在家上班，星巴克流失早晨上班順路買咖啡的消費者，但現在正慢慢復甦回來。

加拿大黃金資本市場分析師 Christopher Carril 報告指出，「儘管星巴克的營收復甦速度將持續受到密切關注，但 2021 財年利潤復甦時機也將會是投資者焦點，也是爭論重點。」

Carril 指出，星巴克在上一個季度支付了約 3 億美元的病假工資和加強前台人員的薪水。

餐飲品牌國際公司 (QSR-US) 預計週二公布財報。該公司在其初步財報中提到，漢堡王和 Tim Hortons 銷售苦苦掙扎，但 Popeyes 的銷售持續成長，因其雞肉三明治需求旺盛。

瑞信分析師 Lauren Silberman 表示，投資者將審視週二的財報，「儘管對單位成長前景的可見度有限。」