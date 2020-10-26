電子雙雄熄火 台股漲勢收斂量縮觀望 漲10點收12909點

新台幣今 (26) 日早盤強升逾 3 角，加上盤中零股交易上路，帶動台股買氣熱絡，一度上漲逾 70 點，來到 12971 點，金融、記憶體、面板、航運及造紙等族群表現強勢，但指數進入高檔壓力區，台積電、鴻海休息整理，終場漲幅收斂，收在 12909.03 點，上漲 10.21 點，成交值 1635.62 億元。

美國總統大選倒數一周，市場普遍呈現觀望，台積電及鴻海今日股價疲弱，雙雙收跌；大立光表現相對有撐，終場上漲 0.5%，收在 3195 元；聯電、台達電、日月光投控、國巨、華碩及廣達等電子族群，漲勢相當強勁。

記憶體大廠華邦電拿下蘋果 iPhone 12 系列新機 OLED 外掛 NOR Flash 晶片大單，股價持續受利多激勵，今日再漲逾半根停板，創年後以來新高；旺宏法說會下午登場，受惠 NOR Flash 價格持穩，第 4 季營運表現可期，吸引法人進場卡位，股價上漲逾 2%。

面板股本周將公布財報，由於第 3 季面板價量齊揚，10 月報價續揚，市場看好展望樂觀，友達、群創、彩晶今日股價聯袂走高，其中，彩晶一度攻上漲停，終場收在 10.15 元，睽違 2 年半以來首度站上票面價。

運輸及造紙類股今日強勢上漲逾 3%，其中，貨櫃雙雄今日爆量大漲，長榮在集中市場及零股市場均獲得投資人青睞，股價漲逾半根停板，一度站上 20 元關卡，創逾 3 年新高，成交爆出逾 28 萬張巨量；陽明直奔漲停價 12.1 元，成交量超過 11 萬張。華紙、永豐餘均大漲逾半根停板。

櫃買今日表現偏弱勢，高價股信驊、譜瑞 - KY、鈊象、昇佳及精測均震盪走跌；生技股成為殺盤重心，藥華藥仲裁官司判賠 48 億元利空罩頂，股價持續跌停，此外，合一、中天、生華科、東洋、太景、杏國、永昕等多檔跌勢都相當重。