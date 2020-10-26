【群益金鼎證券】群益權證週報--5G換機潮將倍數成長 受惠的是 台郡、嘉聯益？

近 1-2 年手機銷量成長有趨緩的現象，顯示手機用戶對於換手機的需求降低，另一方面也是在等各家 5G 手機的發表，Samsung、小米及 OPPO 都已經陸續上市，不過市場上最期待的還是蘋果 5G 的 IPhone 12，價格與去年相比也更有競爭力，目前預購量是去年同期的 3 倍，可望帶動蘋概股營運升溫。5G 手機在 PCB、天線以及被動元件用量大幅增加，因此手機內部需要更大的空間來整合零組件，傳統的軟板已無法滿足需求，而由 MPI 及 LCP 取代，近兩年台郡（6269-TW）大量投入 5G 天線的發展，對於 5G、虛擬實境及車聯網是必不可缺的技術。另外也可以參考嘉聯益 (6153-TW)、奇力新 (2456-TW) 或是臻鼎 - KY(4958-TW)，疫情的狀況讓人類更加依賴網路，市場預期 2021 年 5G 手機的滲透率將是今年的一倍以上。可以鎖定以上個股的權證來進行多方操作。

各位投資人還記得上週提到的聯電 (2303-TW) 嗎，聯電將在 10 月 29 日召開法說會，外資法人調高目標價至 38 元，認為聯電未來的營收及毛利率可望繼續推升，10 月 21 日盤中大漲超過 4%，如果有挑到價外 10% 左右的權證，獲利都可以達到 12-17%，像是聯電群益 04 購 09(073311) 及聯電群益 04 購 06(072190)，如果短線有拉回整理仍可以篩選天期 90 以上微價外的權證進行操作。以目前區間震盪的行情，可以同時買進條件相近的認購及認售進行跨式策略，也可以獲得不錯的報酬。

目前疫情與選情影響著股市行情，歐洲確診人數再創新高，紓困協議搖擺不定，市場保有的期待讓美股跌不下來，畢竟兩黨都無法承擔下跌的壓力，11 月 3 日之前台股狹幅震盪是合理的預期，但最後還是要看美股的表現。投資人操作上不必追漲殺跌，在陷入膠著的行情中可以適時買進認購及認售 ETF 權證進行操作，等待行情表態，在大漲與大跌的行情中都可以進行獲利。

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