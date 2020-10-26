〈台經院看景氣〉不動產市況熱 9月營建業營業氣候衝10年半來新高

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 9 月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點，其中，營建業衝上 111.19 點，創 2010 年 5 月以來高點，台經院認為，9 月營造業景氣為溫和成長走勢，尤其不動產市場呈現熱絡，惟須留意，多數業者對未來半年不動產市況看法偏持平態勢。

台經院說明，時序進入公共工程年底前趕工期，由於公建經費執行率超前預定目標，多家承包商在辦理驗收請款配合上相對順遂，帶動營造業工程業績增長，同時，房屋新建開工需求擴增、廠辦項目動土興建情勢熱絡等，使營造業呈現溫和成長。

台經院進一步指出，民間投資熱度增溫，包括商辦和廠辦的大力推動，且先前延遲的機電標也可望順利銜接，然而，與工程類攸關的軌道建設在預算編列名目調整上恐會增加未來工程資金到位的變數，因此，未來半年產業景氣將呈持平。

不動產方面，台經院說明，受惠交屋潮帶動、超低利率環境、銀行積極搶攻房貸商機，以及資金持續轉往房市等因素，9 月國內建物買賣移轉件數年增率達 36.1%，創 2016 年房地合一實施 57 個月以來的單月新高，顯然整體不動產市場呈現熱絡。

惟留意，近期相關政府單位對銀行風險管控，且全球疫情尚未停歇，影響經濟不確定性仍存在，多數業者對不動產未來半年看法呈持平態勢。