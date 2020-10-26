盤前財經大事搶先讀2020年10月26日

今日操盤前瞻

法說明：旺宏、醣聯、盛群

除權息：優盛、泰金 - KY、台通

〈台股風向球〉行情難大起大落 觀望氣氛盤勢將陷膠著

過去一周台股指數量縮狹幅震盪，周漲 148 點，12900 點卻得而復失，法人指出，近期「選股不選市」已是老生長談，盤面氣氛膠著，單日成交值僅在 1600 億元左右，預計在美國總統大選前，行情難大起大落，本周先聚焦重量級科技廠財報，及相關供應鏈輪動表現。閱讀全文...

〈盤中零股交易〉一張表看懂最夯十大標的 護國神山老少通吃！

台股一直都有零股買賣機制，但因成交比重還不到 1%，所以普及率偏低；隨著盤中零股交易上路在即，對許多新手零股族來說，一定最關切熱門交易標的為何。閱讀全文...

半導體業又掀收購潮 今年潛在交易達千億美元 規模僅次 2015 年

今年 7 月以來，半導體產業傳出的併購案，潛在總交易規模就達到 1000 億美元；在半導體產業已高度成熟的情況下，投入新技術研發門檻高，美中貿易戰也促使非中國半導體廠加速整合，以穩固產業領先地位，使今年半導體產業再度進入併購高峰期。閱讀全文...

「外資占台股市值創新高」別高興太早 恐有養空跡象

金管會主委黃天牧日前在立法院表示，「外資 10 月已經回來了，且外資佔台股市值已達到 44% 的歷史新高水位。」這段談話原本可為今年遭外資累計賣超超過 6500 億元的台股注入強心針，但仔細一看外資 10 月以來操作，卻發現外資歸隊竟是狂掃反向 ETF。閱讀全文...

宏碁強化與四大晶片廠合作 擴大筆電生產彈性

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 推出一系列商用、消費、電競筆電新品，值得關注的是，宏碁這次發表會中，也宣布將與英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 等四大晶片廠擴大合作，強化筆電生態圈、增加生產彈性。閱讀全文...