市場觀望股匯齊挫 台幣連2日轉貶收28.917元

國際美元止跌回升，台北股匯今 (23) 日雙雙走跌，由於外資偏向匯出，加上央行尾盤進場調節，新台幣兌美元匯價終場貶值 1.4 分，收在 28.917 元，為連續 2 個交易日收低，市場普遍呈觀望，台北外匯市場成交量僅有 7.61 億美元。

時序進入 10 月底，出口商有拋匯需求，帶動今天新台幣匯價一度勁揚 2.69 角，來到 28.634 元兌 1 美元的價位，不過，美國大選辯論最終回表現平淡，市場不敢押寶，瀰漫觀望氣氛，外資則偏向匯出，使得台幣盤中呈弱勢整理。

央行按慣例在尾盤進場調節，台幣再度由升轉貶，終場收在 28.917 元兌 1 美元，貶值 1.4 分，台北外匯市場成交量 7.61 億美元。央行總裁楊金龍日前曾透露，因美國寬鬆貨幣政策短期內不會退場，一年內台幣 28 元可能是新常態。

外資本周共買超台股 168.72 億元，新台幣累計本周升值 6.2 分或 0.21%，匯銀人士預估，在美國大選前，台幣仍將維持區間整理走勢，長線來看，偏升格局不變。

美國兩黨總統候選人川普與拜登的最終辯論會落幕，觀察非美貨幣表現，其中韓元兌美元升勢最為強勁，升幅達 0.68%；人民幣升 0.23%；日圓、泰銖約升 0.16%。歐元升值 0.19%、英鎊則小貶 0.08%。