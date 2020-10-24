〈紐約匯市〉美單日確診飆升、市場消化刺激談判進展 美元震盪走低 一周貶1% 

美元指數周五 (23 日) 波動後走低，白宮和民主黨人的刺激計畫談判陷入僵局，且美國新冠肺炎單日新增確診人數創新高，而最新數據顯示，美國綜合採購經理人指數 (PMI) 升抵逾一年新高。另一方面，英國 PMI 鎊下降到四個月最低，英鎊走軟。

追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數周五 (22 日) 在美股開盤時段上漲，但到紐約尾盤下跌 0.23%，一周累計挫跌 1%。

IHS Markit 周四公布，美國 10 月綜合 PMI 上升到 55.5%，製造業和服務業景氣持續擴張。

美國疫情加劇，單日新增確診數在周四飆至近 7.2 萬例，幾乎觸及 7 月底創下的單日新高，住院人數也持續攀升。

美國眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周五表示選前仍有可能達成協議，但美國總統川普想辦到這件事，必須先讓不情願的共和黨人支持他，川普和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 則反駁，佩洛西必須讓步，才能達成協議，共和黨和民主黨仍存在重大分歧。

雖然美國在選前推出新一輪刺激存在不確定性，但 Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，市場已經消化拜登獲勝的可能性，仍預期年底前將推出刺激計畫，「本周風險胃納占上風，因市場對大膽的刺激計畫保持希望，令美元處於不利地位。」

川普和民主黨總統候選人拜登周四舉行選前最後一場辯論，雖然局面沒有像第一場混亂，但氣氛依然高度緊張，充斥大量的人身攻擊。

BK Asset Management 外匯策略部門執行董事 Boris Schlossberg 表

示，考慮到大選可能出現爭議性結果的風險，加上市場還在等待刺激計畫更為明朗，美元可能在短期內狹幅波動。

英脫進展和經濟數據導致英鎊走勢震盪。路透報導，法國正準備在漁業方面妥協，幫助歐盟和英國達成脫歐協議，歐元應聲上揚，歐元兌美元升值 0.34%，報 1.1859 美元，英鎊一開始也升值。

但在英國 PMI 指數出爐後，英鎊漲幅回吐；英國 10 月 PMI 從 56.5 下降到 52.9 之後。英鎊貶值 0.37% 至 1.3033 美元，英鎊兌歐元也下滑 0.5%。

歐元兌美元升值 0.34%，報 1.1859 美元。

截至週六 (24 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 92.7409。-0.20%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1859 美元。+0.33%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.3040 美元。-0.31%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7135 美元。+0.31%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3132 加幣。+0.01%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 104.69 日圓。-0.14%