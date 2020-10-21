政策推動 Chromebook明年可望搶下日本1/4市占

採用 Google(GOOGL-US) Chrome OS 系統的廉價筆電 Chromebook，在日本政府推動中、小學生每人一台電腦設備的「GIGA School 構想」帶動下，預估在 2021 年將出現爆發性成長。

根據日本研調公司 MM 總研 (MM Souken) 週三 (21 日) 所公布的報告，日本 2019 年只有 15 萬台出貨量的 Chromebook，預測在 2021 年將達到 281 萬台。

原因不僅是因為 Chromebook 的價格低廉，還有日本政府推動的「GIGA School 構想」也助上一臂之力。

MM 總研表示，日本各地方政府在 GIGA School 政策方面，對於 Chromebook 的採購量大增。預估日本 Chromebook 在 2020 年的出貨量，將來到 157 萬台水準，是 2019 年的 10 倍之多。

日本政府的 GIGA School 政策，在每台電腦設備採購給予 4.5 萬日圓補助，對於廉價的 Chromebook 而言也是一大利多。受惠於此，日本 2020 年的筆電出貨量，也可望出現 1196.5 萬台的歷史新高。

伴隨著出貨量增加，Chromebook 在日本國內的市占率也將隨之拉高。MM 總研預估，2019 年只有 1% 左右的日本國內市占，到了 2021 年將大幅增加到 24%。

日本政府計畫讓 GIGA School 政策提前在 2021 年 3 月前完成，各地方政府也都急於因應該項政策。因此今後筆電在日本的出貨量，也預估會持續增加。

MM 總研的執行董事中村成希表示，當前需求雖然是以各個地方自治體為主，但未來日本家庭也會購買電腦給小朋友。而各家電腦廠商在 GIGA School 商機的競爭也應該會愈發激烈。