〈房產〉進場備貨等推案 今年上市櫃建商六都土地交易挑戰千億元大關

根據商仲業者統計，今年上市櫃建商買地火力全開，六都前三季累計土地交易金額已經 835 億元，全年有機會再超過 1000 億元，挑戰近年新高，其中台中市交易金額 287 億元已超車台北市。

今年前三季上市櫃建商對台南市土地交易金額也快速成長到 84 億元，已創 2015 年以來新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年前三季上市櫃建商土地交易金額升高，顯見建商明顯感受到景氣翻揚，手上建案穩定去化後更增添購地推案信心，不過雙北市房價地價較高，且取得土地不易，同時大台北以外的一手市場景氣正熱，吸引北部建商持續南向購地推案，相較幾年前建商為了撐過房市寒冬，實行「不買地、不推案、不交屋」的三不政策，當前房市景氣的確相對熱絡許多。

從統計金額顯示，台北市今年前三季累計上市櫃建商土地交易 228 億元，新北市則是 136 億元，受限土地取得不易，雙北土地成交金額低於台中市的 287 億元，觀察台中市今年以來非在地的上市櫃建商，包括興富發 (2542-TW)、遠雄 (5522-TW)、冠德 (2520-TW) 與長虹 (5534-TW)，都進場買地做為未來推案使用。

除了台中市土地交易熱絡外，南台灣的台南市同樣受到開發商關注，今年以來上市櫃建商已經交易土地 84 億元，已經創下 2015 年以來新高，曾敬德表示，大台北以外的區域有許多重劃區可開發，加上有些屬於重劃後的土地分回標售，更吸引建商積極投入，而北部開發商南下推案也將過去以往常見的成屋銷售型態，進一步改變成為預售銷售型態。