〈陸股盤後〉缺利多、沒信心 上證量縮失守3000點

周五 (23 日)A 股三大指數開平震盪走低，早盤大盤曾經在充電樁、虛擬貨幣等概念股帶動下，三大指數一度走揚，創業板指更上漲 1%。但接近午盤時段，指數出現獲利了結賣壓，三大指數由紅翻黑。

午盤後銀行類股再度出現護盤買盤，但對市場人氣刺激有限，A 股跌勢並未減緩，創業板指更一度重挫約 3%，上證最終也失守 3000 點大關。

盤面上，中船系、註冊制、銀行類股扮演撐盤要角，工藝、生技、光阻劑、電信、家電等概念股跌幅較重。

資料來源: 新浪財經, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 1.04%，報 3278 點；深證成指下挫 2%，報 13128.46 點；創業板指下跌 2.72%，報 2600.84 點。

因香港重陽假期，陸股通關閉至下周二 (27 日) 才恢復交易。

產業消息

美國總統川普在今日競選辯論中透露，新型肺炎疫苗已經準備好，將在未來數周面世。但主持人再次要求川普做出保證時，他改口稱應該在今年年底前會面世。生技類股出現獲利回吐賣壓，康希諾重挫 8.9%、生物股份大跌 9.2%、長春高新大跌 8.8%、沃森生物重挫 8%。

華為發布的第三季業績顯示，今年前三季營收達 6713 億人民幣，年增 10%，符合預期。不過華為承認公司的供應鏈遭逢巨變，為華為營運帶來不少困難。華為概念股應聲重挫，鵬博士崩跌 8.5%、敏芯股份重挫 8%、長亮科技大跌 7.9%。

法人觀點

中國巨豐投顧認為，A 股在連續回檔修正後指數已逼近十一長假後放量大漲的起漲點，這個價位若跌破，後勢發展恐不樂觀。今年表現一直落後大盤的金融類股連續兩日護盤，反應出類股輪動暫往低估值類股找尋短期資金避風港。投資人可留意短線操作上的換股時機。此外企業的第三季業績也是應留意的焦點。

廣州萬隆則表示，現在大盤類股輪動很快，不少題材個股在大漲 1～2 個交易後就出現獲利回吐走勢。同時大盤成交金額也偏低，導致指數上漲的持續力有限。現在市場沒有方向，因此投資人不應過度追漲，要留意高價股或高估值股可能出現無量崩跌的危機。

