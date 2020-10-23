華為:前三季營收約6700億人民幣 年增10%

周五 (23 日) 華為公布今年前三季的財務數據，內容指出前三季營收達 6713 億人民幣，年增 9.9%，純益率 8%。華為表示前三季業績結果基本上符合預期。

華為表示下一階段將充分利用華為在 AI、雲、5G、計算等 ICT 技術的能力，聯合夥伴提供場景化解決方案、發展行業應用，釋放 5G 網路的便利性，幫助企業達到商業上的成功，幫助政府實現興業、惠民、善政的目標。

資料來源: 華為官方直播

華為昨 (23) 日發佈最新旗艦機種 Mate 40 系列，其搭載最新 5 奈米晶片「麒麟 9000」，內含 153 億個電體體，比 A14 晶片數量多 30%。

此外麒麟 9000 的 AI 性能不輸同類型產品，性能是同級產品的 2.4 倍，整合八核 CPU，集結華為最先進的 ISP 技術。

螢幕方面，華為 Mate 40 Pro 和 Mate 40 Pro + 採用 6.76 英吋螢幕，螢幕更新率為 90Hz。而 90Hz 的更新率可達到耗電及性能的均衡點，是目前業界主流選擇。

續航力方面，華為 Mate 40 Pro 電池容量 4400mAh，華為 Mate 40 4200mAh，均支持 66W 快充及 50W 無線閃充。

美國媒體之前報導，在川普政府實施制裁前，華為已利用數個月的時間，大量囤積關鍵零組件，以確保在中國電信營運商投資 1700 億美元部署 5G 網路之際，至少到 2021 年華為也能向其供貨。

