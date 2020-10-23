南韓現代與肯德基合作 研發自動烹調機器人

南韓從事機器人生產的現代機器人 (Hyundai Robotics) 週五 (23 日) 宣布，該公司將與南韓的炸雞連鎖速食店肯德基 (KFC Korea) 合作，要讓雞肉的烹調過程自動化。

根據現代機器人與南韓肯德基的初步協議，未來將透過共同研發來讓雞肉的烹調過程全自動化。南韓肯德基也將提供店面，以及烹調方面專業。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情擴大，運用了尖端技術的食品科技行業，也吸引了 IT 企業及食品業的目光。

現代機器人表示，根據全球性研調機構 Research and Markets 的調查報告，預估到了 2022 年，全球食品科技市場的年均成長率將來到 5.8%、金額達到 2500 億美元規模。

現代機器人原本是全球造船業龍頭南韓現代重工控股 (HHIH)(267250-KR) 旗下子公司之一，該公司於今年 5 月獨立，並將其業務範圍從原本的工業範疇，一路擴展到飯店、咖啡廳以及家庭使用的服務機器人。

在去年 6 月的時候，現代機器人與南韓第二大的行動通訊業者韓國電信 (KT) 簽署協議，要合作拓展機器人業務。

依據該項協議，現代機器人將負責研發機器人，韓國電信則負責研發用於 5G 網路、AI 人工智慧，以及大數據 (Big Data) 解決方案的軟體。