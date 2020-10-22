不畏疫情！日航旗下廉航ZIPAIR 增聘100名現役空服員

日本航空 (9201-JP) 旗下全資子公司、廉價航空「ZIPAIR Tokyo」在 22 日 (週四) 表示，該公司將招募 100 名的空服員。

ZIPAIR 將從日航出資 50% 的廉價航空「捷星日本」(Jetstar Japan) 內部來聘用空服員。而捷星日本也才在不久前宣布，由於疫情影響造成搭機旅客大減，該公司決定停飛日本國內的 6 條航線。

各家航空公司因受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，均被迫大幅減少航班。多家航空公司也推動優退計畫或停止人員招募。

ZIPAIR 在疫情下仍企圖擴大國際航線，是目前航空業的罕見例子。該公司希望透過聘用現役空服員，來增強公司的即時戰力。

根據 ZIPAIR 公關負責人說法，該公司考慮在明年新增國際航線，將會飛航美國西岸城市等。除了目前的 2 架飛機，也預定新增 2 架來投入營運，因此決定增聘可立即上線服務的現役空服員。但是不會增聘飛行員及地勤人員等。

ZIPAIR 的據點位在東京成田機場，是一家成立於 2018 年、從事中長途國際航線的廉航公司。

該公司原本計畫在今年 5 月展開往返泰國曼谷的客機服務，因疫情被迫延期，並於 6 月改以貨機用途展開飛航。客機航班則將於 10 月 28 日展開自曼谷啟程的單程班機。另外，原本預定於 7 月展開的南韓首爾的客機航班，已於 10 月 16 日開始營運。夏威夷檀香山航線則計劃在本年度內開始營運。