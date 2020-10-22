中國信託發行台灣首檔可持續發展債券 11月掛牌

臺灣債券市場首檔可持續發展債券將於 11 月掛牌交易！中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行今 (22) 日宣布，率先完成臺灣債券市場第一檔可持續發展債券送件，今日取得主管機關櫃買中心資格認可及定價，發行新臺幣 10 億元、5 年期、票面利率 0.43% 的金融債，預計今 (2020) 年 11 月上旬正式掛牌交易。

中國信託銀行表示，櫃買中心自今年公告「可持續發展債券作業要點」後，國內金融機構陸續申請可持續發展債券資格，中信銀行率先取得資格認可，投資人亦熱烈回應，這也是中信銀行繼 2017 年發行臺灣第一檔綠色債券後，再度推出臺灣第一檔可持續發展債券。

全球永續發展債券市場近年來快速發展，根據彭博（Bloomberg）資料顯示，去 (2019) 年全球永續發展債券發行超過 3000 億美元，其中，可持續發展債券發行總量近 430 億美元，佔整體永續發展債券 14%，截至今年 9 月底止，已發行的可持續發展債券金額累積超過 1200 億美元。

中國信託銀行表示，該行致力推動永續金融及實踐企業社會責任，積極促成可持續發展債券發行，該檔債券所募得資金主要將投入再生能源及能源科技，社會經濟發展和權利保障，相較於綠色債券，不僅關切減緩氣候變遷等環境議題，更強調人與社會的關懷。

中國信託銀行強調，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），致力永續金融發展，將企業社會責任視為核心價值。不僅融資過程主動遵循赤道原則（EPs）精神，投資決策更考量與環境相關的潛在風險、機會和成本，同時，遵循聯合國永續投資原則（PRI）、聯合國永續保險原則（PSI）、責任銀行原則（PRB），結合集團力量共同推動責任商品與投資。