〈潛力股〉泰福-KY生物相似藥明年可望取證 助攻營運

泰福 - KY(6541-TW) 旗下 2 款生物相似藥，預計明、後年將陸續取得美國 FDA 藥證，其中 TX01 已擺脫官司陰霾，重新申請藥證方向逐步明朗化，預計明年第 3 季上市；乳癌生物相似藥 TX05 則可望 2022 年上市，營運將倒吃甘蔗。

生物相似藥 TX01 原向美國 FDA 提出藥證申請，但 FDA 調整新藥的分析數據、生產製程等項目，導致未如預期取得藥證，加上又遭原廠 Amgen 提起專利訴訟，不過雙方協調後同意撤告，泰福也不需支付任何賠償。

泰福表示，TX01 預計今年 11 月重新向美國 FDA 申請藥證，有機會於明年第 2 季可取得藥證、第 3 季啟動銷售，同時能在 2021 年拿到加拿大藥證。

乳癌生物相似藥 TX05 則已進行人體臨床三期，最快今年底前可完成臨床試驗，估最快明年初可公布臨床結果，第 2 季申請美國藥證、2022 年第 3 季啟動藥品銷售。

泰福表示，TX01 目標拿下全美 9% 市占率、3 年內銷售額可達 4000 萬美元；TX05 的藥品市場則尚未成熟，鋪貨須一段時間，但一年市場商機上看 30 億元，目標該藥上市後，要拿 7% 市占率，估藥品上市 3 年內，銷售額約可達 1.3 億美元。