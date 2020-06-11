〈泰福-KY法說〉生物相似藥目標明、後年取藥證 營運將倒吃甘蔗

泰福 - KY(6541-TW) 執行長趙宇天今 (11) 日表示，隨著旗下藥品擺脫專利訴訟，生物相似藥 TX01 重新申請美國藥證，預計明年第 3 季上市、乳癌生物相似藥 TX05 則可望 2022 年上市，營運將倒吃甘蔗。

生物相似藥 TX01 原已向美國 FDA 提出藥證申請，但因後續 FDA 調整分析數據、產程等項目，導致未如預期取得藥證，加上又遭原廠 Amgen 提起專利訴訟，雙方協調後同意撤告，泰福也不需支付任何賠償。

趙宇天表示，TX01 重新申請藥證方向已逐步明朗化，預計資料備齊後，今年 11 月將重新遞件，預期明年第 2 季可取得藥證、第 3 季啟動銷售，同時也能在 2021 年拿到加拿大藥證。目標拿下全美 9% 市占率、3 年內銷售額可達 4000 萬美元。

乳癌生物相似藥 TX05 部分，趙宇天指出，該新藥已進入人體臨床三期，最快今年底前可完成臨床試驗，但因後續還需要分析數據，最快明年初可公布臨床結果，第 2 季申請美國藥證、2022 年第 3 季啟動藥品銷售。

趙宇天表示，TX05 的藥品市場尚未成熟，鋪貨仍須一段時間，但一年市場上看 30 億元，目標要拿 7% 市占率，估藥品上市 3 年內，銷售額約可達 1.3 億美元。

美國白宮為減少對外國產地的依賴，正準備發出行政命令，要求包括藥品、醫療用具、半導體產品等涉及國家安全物資，全都必須是「美國製造」，對此，趙宇天認為，泰福已在美國設立廠區，預期此政策推動下，美國製造可望成為趨勢，也能提升公司競爭力。