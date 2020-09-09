泰福-KY擬辦現增4.7億元 將開發生物相似藥

生物相似藥廠泰福 - KY(6541-TW) 今 (9) 日公告，經董事會決議，擬辦理現金增資發行新股，預計發行 4.7 萬張，每股面額 10 元，將募資 4.7 億元，資金將用來進行生物相似藥開發。

另外，泰福原董事長陳志全因個人家庭因素辭任，董事會今日推舉執行長趙宇天擔任新董座。

泰福旗下生物相似藥 TX01 已擺脫專利訴訟並重新申請美國藥證，預計明年第 2 季取得藥證，並可在同年拿到加拿大藥證，目標拿全美 9% 市占率、3 年內銷售 4000 萬美元。

趙宇天表示，由於美國政府曾表態，只會採購美國製造的藥品，而泰福已在美國具備生產基地，加上已有完整行銷團隊，預期 TX01 上市銷售後，能挹注營運表現。

泰福表示，TX01 取得藥證後，除能打入美國醫療體系，且有助 TX05、TX04 及 TX16 等藥品開發進程。其中，TX05 為乳癌生物相似藥，該新藥已進入人體臨床三期，最快今年底前可完成臨床試驗，但因後續還需要分析數據，最快明年初可公布臨床結果，第 2 季申請美國藥證、2022 年第 3 季啟動藥品銷售。

不過，TX05 的藥品市場尚未成熟，鋪貨仍須一段時間，但一年市場上看 30 億元，目標要拿 7% 市占率，估藥品上市 3 年內，銷售額約可達 1.3 億美元。