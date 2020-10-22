〈美股盤前要聞〉紓困案仍未見實質進展 美股期貨走跌

在美國新一輪刺激計畫仍未達成協議、全球新冠肺炎病例數持續增加以及伊朗、俄羅斯取得選民資料試圖干預大選等情形下，使得美股期貨在今日 (22 日) 走低。

1. 新一輪刺激計畫未見實質進展 美股期貨下跌

在美國新一輪刺激計劃仍未達成協和全球新冠肺炎病例數激增等的情形下，美股期貨在週四 (22 日) 下跌。道瓊期貨跌 0.19%，標普 500 期貨跌 0.22%，斯達克 100 期貨跌 0.19%。

有報導指出，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財政部長姆努欽 (Steven Mnuchin) 的談判取得了進展，預計將在週四再次發言。然而，約 2 兆美元的紓困法案仍未獲得通過，投資者憂慮相關法案恐無法在大選日之前簽署。

2. 特斯拉財報亮眼 盤前股價上漲近 5%

特斯拉 (TSLA-US) 公布了第三季財報，EPS 和營收皆優於預期，且連續第五季獲利，特斯拉週四盤前股價上漲近 5%。

特斯拉第三季 EPS 為 76 美分，高於市場預期的 57 美分。營收為 87.7 億美元，高於預期的 83.6 億美元。由於特斯拉開始在德州奧斯汀和德國 Brandenburg 建立新工廠，加上其他項目，營業費用較上季增加 33%。

特斯拉先前已公布，第三季交車量達 139300 輛，刷新公司紀錄。財務長 Zachary Kirkhorn 週三電話會議上重申先前目標，即特斯拉 2020 年目標是交車 50 萬輛。

Kirkhorn 承認，特斯拉第三季財報得益於監管信貸銷售優於預期。「監管信貸業務比我們預期還要強勁，且我們今年正邁向較去年成長一倍的路上。」

3. 賽靈思財報優於預期 盤前上漲近 3%

美國可編程晶片 (FPGA) 大廠賽靈思 (Xilinx) 公布 2021 會計年度 Q2 財報，在資料中心和航空與國防、工業及 TME 部門 (AIT) 帶動下，營收與獲利均優於市場預期，並預期 Q3 營收有望止跌回升、較去年同期成長。

賽靈思執行長 Victor Peng 在財報聲明中說，拜北美地區 5G 基建第一階 (tier-1) 無線網路 OEM 客戶拉貨之賜，RFSoC 產品營收大幅成長。

此外，車用終端市場以及 5G 無線網路設備需求雙雙成長，使高階產品以及 Zynq 產品線營收表現都優於上季。

賽靈思也持續拓展車用市場，本季宣布與汽車大廠 Subaru 合作研發新型 EyeSight 先進駕駛輔助系統 (ADAS)，以及和德國馬牌 (Continental) 合作開發新型 4D 成像雷達 ARS 540。

4. 伊朗、俄羅斯取得選民資料 試圖干預大選

美國國家安全官員表示伊朗與俄羅斯已獲得美國選民登記的資訊，試圖採取行動影響輿論，藉此干預美國總統大選，也增加了市場對 11 月 3 日總統大選的政治動蕩的擔憂。

美國國家情報總監 (DNI) John Ratcliffe 在緊急記者會上說：「首先，我們已經證實，伊朗和俄羅斯分別獲得美國選民登記資料，這些數據可能被國外有心人士藉機傳遞假消息，試圖引起混亂，破壞民眾對美國民主的信心。」

Ratcliffe 指出，伊朗向選民寄出威嚇、煽動社會以及打擊川普的假電子郵件，包括散布海外人士甚至可以從國外投下假選票的影片，這些都是錯誤的訊息。他表示，這些都是伊朗與俄羅斯所做的最後掙扎，民眾必須相信美國選舉系統有韌性，且投票是安全的。

Ratcliffe 補充說道，儘管俄羅斯此次並未採取相同的行動，但已知俄羅斯像 2016 年一樣，取得一些美國選民資料。

5. 新冠肺炎疫情病例數激增

歐洲新冠肺炎病例數持續激增，美國的住院病例數也創下兩個月來新高，拉低市場情緒。報導指出，面對不斷上升的新增病例數，第一批歐盟國家已擴大防疫措施。捷克就宣布從週四起，關閉除了超市、藥店外的其他商店，並下令民眾只能在「絕對必要時」與他人接觸。據歐洲疾病預防控制中心 (ECDC) 的數據顯示，捷克新增病例數飆升，是歐洲近期內感染率最高的國家。

另有報導指出，美國愛荷華、明尼蘇達、蒙大拿、堪薩斯、夏威夷與威斯康辛等 6 州的單日疫情死亡人數創新高。而威斯康辛、伊利諾、肯塔基、科羅拉多與俄亥俄州的單日新增病例數創下新高。自 8 月以來，美國因疫情而住院的人數，在週三首次圖破 40,000 人。