電子零組件徵才數創近3年同期新高 上銀祭月薪77K

下半年進入消費性電子產品旺季，終端產業出現拉貨潮，因而帶動人力需求，根據勞動部統計，電子零組件製造業 9 月徵才人數達 1.1 萬人，創近 3 年同期最高，平均每位求職者有 2.9 個工作機會，其中，工具機大廠上銀 (2049-TW) 祭出月薪 77K 招募自動控制工程師。

受惠消費性電子產品、宅經濟、遠距應用需求，我國 9 月出口值 307.1 億美元，創下歷年單月次高；9 月外銷訂單衝破 500 億美元，年增 1 成，連七紅。隨著製造業景氣回溫，就業市場也逐步改善。

勞動力發展署今 (22) 日公布最新統計，今年 9 月各公立就業服務機構新登記求職人數總計 61497 人，月減 0.16%，新登記求才人數為 100314 人，月減 8.25%，平均每一位求職者有 1.63 個工作機會 (即求供倍數為 1.63 倍)。

由於智慧型手機、伺服器及遊戲主機等電子元件需求暢旺，使得電子零組件製造業 9 月徵才人數達 10128 人，年成長 39.68%，創近 3 年同期最高，平均每位求職者有 2.9 個工作機會。

以縣市別來看，電子業徵才人數前 2 名為桃園市及台南市，合計占比超過 6 成。此外，釋出職缺的職業別以「其他製程控制技術員」、「電力及電子設備組裝人員」及「電子工程師」居多。

勞動力發展署指出，上銀、國巨 (2327-TW)、友達 (2409-TW) 及欣興 (3037-TW) 等大廠，皆釋出不少職缺，其中，上銀的自動控制工程師薪資最高可達 77K，欣興徵求 50 位製造部技術員，薪資上看 44K，盼延攬優秀人才。