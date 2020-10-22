南韓免費流感疫苗接種計畫 已有25個死亡案例

南韓當局目前正推動免費的流感疫苗接種計畫，打算向 1900 萬人提供免費的流感疫苗。然而根據《韓聯社》最新報導，截至週四 (22 日) 傍晚，已知至少有 25 名的南韓民眾在接受流感疫苗接種後而死亡，其中包含一名 17 歲的少年與多名的高齡長者。

根據了解，南韓的流感疫苗分別來自 5 家不同藥廠。其中包含南韓當地的 GC Pharma、SK Bioscience、Il-Yang Pharmaceutical，以及法國的賽諾菲 (Sanofi) 和英國的葛蘭素史克 (GlaxoSmithKline)。經銷商則有 LG 化學 (LG Chem) 和 Boryung Biopharma。

對於這些死亡案例，GC Pharma、LG 化學、SK Bioscience 及 Boryung 拒絕評論。在 Il-Yang Pharmaceutical、賽諾菲和葛蘭素史克方面，在截稿前也還未作出回應。

然而，南韓當局的流感疫苗接種計畫並不打算就此打住。疾病管理廳長鄭銀敬，週四 (22 日) 於南韓國會保健福祉委員會所舉行的國政監察中表示，有關流感疫苗接種後陸續發生死亡案例的問題，截至目前並未發現與疫苗之間的關聯性，該計畫仍然會持續進行。

鄭銀敬也表示，各個死亡案例的接種疫苗，分別由 5 家不同廠商所製造，還有批號也各不相同，不存在單一品牌或同一批次疫苗引發不良反應的問題。還有專家們也認為，死因並非由疫苗或其毒性所造成，防疫部門也針對與死亡案例在同一日、同一醫療機構接種疫苗的人們進行電話訪談，並未發現有人出現重度的不良反應。

另一方面，南韓大韓醫師協會 (KMA) 會長崔大集則是於週四 (22 日) 表示，在疫苗的安全性獲得確認之前，南韓政府應當停止流感疫苗的施打計畫。

南韓當局在今年延長流感疫苗的施打，以預防在肺炎疫情下所可能引發的任何潛在併發症。

根據南韓防疫對策本部 (KDCA) 說法，截至週四 (22 日) 為止南韓已至少有 2 萬 5543 個新冠肺炎 (COVID-19) 確診案例。