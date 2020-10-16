爸媽必看2020流感疫苗說明 結合保單雙重守護兒童

秋冬流感即將來襲，偏偏新冠疫情在全球仍持續發燒，今 (2020) 年流感疫苗已從 10 月 5 日開始施打，不論公費或自費都是四價疫苗，但是光靠疫苗不夠，家中寶貝仍要有完善保險規劃，買保險網表示，人身保險六大保障裡，除了壽險外，「意外險、醫療險、重大傷病險、癌症險、失能險」等 5 大險種對孩童來說都不可或缺。

流感疫苗打一針能同時預防「兩種 A 型流感」跟「兩種 B 型流感」，目前有四家廠商製作的疫苗可選。而若是公費施打，就不能提前預約並選擇廠牌。比較特別的是，過去流感疫苗的病毒株都採用「雞胚胎蛋培養」，今年新增了「細胞培養疫苗」，雞蛋嚴重過敏者也可以安心施打。

公費疫苗有幾種受惠對象，分別為：滿 6 個月到國小入學前的幼童、小一到高三學生（含五專三年級以下）、50 歲以上成人、高風險慢性病、重大傷病、罕見疾病患者、BMI 大於等於 30 者；孕婦及 6 個月內嬰兒父母；醫事 / 衛生 / 禽畜業 / 防疫人員、長照 / 幼兒托育機構人員。

疫苗可以幫助對抗特定疾病，但孩童身體較弱，萬一不幸仍得到流感甚至是新冠肺炎時，假設嚴重到必須住院治療一段時間，後續伴隨而來的漫長花費將影響整個家庭，因此光靠疫苗不夠，也要建構完善的保險規劃。

買保險網表示，孩童沒有家庭責任，最需要的保障便是「醫療後盾」以及「支撐重大變故後的生活開銷」。前者例如醫療險、意外險的實支實付，後者像是不幸失能或罹患重大傷病後，未來漫長的日子裡所需要的花費。整體來說建議 5 大險種如下；

一、意外險：建議保證續保的壽險保單和保障許多細項的產險保單都要有，燒燙傷在孩子成長過程裡容易出現，建議一定要有燒燙傷相關保障

二、醫療險：「實支實付」型保單優先挑選，確保手術費、醫療雜費、住院費都有足夠保障。

三、重大傷病險：選擇對應健保制度的「重大傷病」險，保障廣、理賠較無爭議。

四、癌症險：幼童特別容易罹患某些癌症，投保具備「一次性理賠大額保險金」的保單較能應付不斷變化的癌症治療方式。

五、失能險：越年幼的人失能，未來開銷就越龐大，挑選保單時，除了著重一次性理賠外，「每月扶助金」也是保障重點。