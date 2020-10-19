流感疫苗需求大爆發 國光生海外客戶搶明年產能 訂單將數倍成長

新冠肺炎疫情帶動今年全球流感疫苗需求大爆發，國光生 (4142-TW) 新產線明年下半年投產，總產能將提升 3 倍，據悉，由於新冠疫情尚未趨緩，且秋冬都是流感旺季，各國已開始搶卡位明年流感疫苗產能，明年海外訂單數量將倍數成長。

國光生不對特定客戶訂單事宜回應，僅強調，明年產能將提升 3 倍，除既有客戶擴大下單流感疫苗數量，也陸續接觸新客戶下訂，法人指出，今年海外訂單量約可達 40 萬劑，明年將數倍成長。

由於全球新冠疫情尚未趨緩，又將迎來秋冬的流感高峰期，加上各國政府呼籲人民今年可施打流感疫苗，今年不只台灣對流感疫苗的需求暴增，海外同樣供不應求。

國光生已建置第二條無菌針劑充填線產線，預計明年下半年投產，第二條產線產能較第一條提升 3 倍，年產能將從目前 1800-2000 萬劑，擴增至近 1 億劑，隨著新產線明年啟動，且落在疫苗出貨高峰期，各國包含政府與既有客戶都已開始下訂明年流感疫苗訂單，搶先卡位產能。

國光生表示，今年海外除既有法國客戶賽諾菲外，新增歐洲、中國、東南亞等市場，全年海外流感疫苗量約出貨 40 萬劑，在新冠疫苗尚未上市前，流感疫苗需求量持續擴增。

價格方面，國光生在台公費流感疫苗價格為 240 元，海外出貨價格除依照國家消費指數訂價，最終價格將高於 240 元，若以國光生今年海外訂單約 40 萬劑來看，營收貢獻上看 1.2 億元，明年營收將至少 2.4 億元起跳。

另外，國光生過去與荷蘭商 Crucell 的合約糾紛，近期達成和解，國光生本季將取得大筆和解金，加上年底前獲得政府逾 4 億元新冠疫苗試驗補助金，以及今年流感疫苗出貨優於去年，今年業外、本業收益挹注下，法人估，全年將順利轉盈。