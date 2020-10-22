渣打銀行：美元恐將面臨大幅貶值 預估明年底前下跌35%

渣打銀行 (Standard Chartered Bank) 的一位分析師在週三 (21 日) 警告表示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，美國赤字持續攀升，美元恐將面臨「大幅貶值」。有經濟學家預期，至 2021 年美元恐將下跌 35%。

渣打銀行全球研究主管 Eric Robertsen 在接受媒體採訪時表示，美國的雙赤字持續惡化，貿易收支落在 15 年來最差的狀態。如今距離美國總統大選不到兩週，而選舉結果將對美元帶來決定性的影響。Robertsen 指出，若拜登在大選中獲勝，則意味著美元的貶值將「非常清楚而且明顯」。如果是川普獲得連任，則美元將會在短期內面臨混亂。

美元今年迄今已經下跌超過 3%，Robertsen 預期，未來幾年內，美元將會朝向貶值趨勢。

Robertsen 也表示，過去 10 年來，美國金融資產的出色表現一直是美元升值的主要推動力，在這段期間，標準普爾 500 指數較 MSCI 新興市場股價指數高出了 100 個百分點。但是，如果這樣的情況因全球貿易或美國國內經濟議程的變化而被逆轉，再加上相對於 G10，美國不再有更高利差優勢的事實，足以說明美元在未來幾年將呈現貶值的走勢。

前摩根士丹利亞洲區主席 Stephen Roach 也表示，美元在未來一年內大幅貶值的條件已經成熟，預估到 2021 年底美元將下跌 35%。

高盛 (Goldman Sachs) 在先前一份報告中也表示，美元傾向於疲軟。「我們認為川普勝選、疫苗延遲推出等美元利多情況出現的機率相對較低。美國大選出現『藍潮』(blue wave) 以及疫苗推出等好消息，將可能會使美元貿易加權指數、彭博美元即期匯率指數等重回 2018 年的低點。」報告中說道。