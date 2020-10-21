美元弱勢 台幣連3升收28.892元 改寫9年多新高

國際美元持續走弱，新台幣兌美元匯價今 (21) 日早盤強升近 3 角，再度觸及 28.6 字頭，不過，市場觀望氣氛濃厚，加上央行進場調節，終場新台幣小升 4 分，收在 28.892 元，不僅為連 3 升，更再度改寫 9 年 2 個月來的新高。

美國兩黨對於新刺激計畫仍未達成共識，美元指數周二觸及 1 個月低點，帶動非美貨幣走強，新台幣兌美元今天以 28.91 元開出後，隨即展開強勁走勢，一度大幅升值 2.92 角，來到 28.64 元的價位。

不過，美國總統大選僅剩不到 2 周，外資普遍抱持觀望態度，台股今天成交量能約 1700 億元，台北及元太外匯市場也僅有 10.435 億美元，交投相當清淡，央行尾盤按慣例進場調節，使得台幣升幅收斂，收在 28.892 元，升 4 分，再創 9 年 2 個月來的新高。

匯銀人士表示，外資匯入力道持續減緩，操作偏向保守，靜待美國刺激方案及大選結果出爐，不過，台幣短期內看不到走貶的理由，且月底出口商有拋匯的需求，預料將維持驚驚漲的格局。

觀察非美貨幣表現，市場無視人行阻升，持續推升離岸人民幣，今天一度升抵 6.6237，創 2 年多新高；日圓及韓元也同步升值 0.61%、0.53%，升勢相當強勁；英鎊勁揚 0.89%、歐元升值 0.28%。