〈每日外資外匯觀點〉選前刺激方案過關希望渺茫 仍難挽美元頹勢

美國眾議院議長佩洛西表示，有可能與財長梅努欽就新刺激方案達成協議，但無法趕在美國總統大選前通過，周四亞洲盤美元指數小幅反彈至 92.76 附近，現貨黃金短線急跌，一度拉回到 1910 美元。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛指出，目前新刺激方案最重要問題持續陷入僵局的情況下，美國國會在 11 月 3 日大選日之前通過刺激方案的可能性微乎其微。

StoneX 全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示，共和黨參議員已經否決了任何比他們的小規模協議更大的提案，所有跡象都表明，選前刺激經濟的希望仍然非常渺茫。

刺激計劃磋商遲遲未達協議有利於美元走勢，但加拿大豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，美國經濟可能在未來幾個月甚至一年內都不會加速成長，而且美聯儲美國聯準會承諾維持持低利率，美國實際利率將進一步下降，比其他國家下降的速度更快，美元可能會進一步走軟。

渣打銀行全球研究主管 Eric Robertsen 表示，由於全球貿易或美國國內經濟議程的變化，再加上美國在利率方面不再比其他 G10 集團成員國有優勢，預期未來幾年美元將呈現相當明顯的貶值趨勢。

知名經濟學家 Stephen Roach 周二再度表示，美元明年大幅走軟的條件已經成熟，美國經常帳和貿易逆差正在迅速惡化，而國內儲蓄則進一步承壓，美國可能必須擴大刺激支出，以支持受到疫情打擊的經濟，預計到 2021 年底美元將貶值 35%。

Merk Hard Currency Fund 總裁兼投資組合經理 Axel Merk 直接表示 “我們已進入美元的長期熊市，隨着聯準會致力於維持低利率，美國實質利率將進一步下降，且下降速度將超過其他國家，美元應該會進一步走軟。