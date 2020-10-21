鉅亨買基金「存好息、好fund心」台中及高雄說明會 開放報名

隨著美國總統大選的逼近，全球市場持續震盪，由於選舉結果充滿變數，加上疫情捲土重來，二度肆虐歐美國家，也使經濟復甦過程增添難度，未來的投資風向如何掌握？在全球央行持續實施低利政策下，投資策略應如何調整才能追求更佳的投資收益？具有穩定現金流的配息基金受到投資人的青睞，不過，基金商品眾多，又該如何挑選合適的配息基金？「鉅亨買基金」與聯博投信將於 11 月 19 日及 11 月 26 日聯合舉辦「存好息、好 fund 心」投資說明會，將提供中南部的投資人兼顧收益與風險的投資策略。

「存好息、好 fund 心」投資說明會有兩場，分別於 11 月 19 日下午在台中金典酒店、11 月 26 日下午在高雄福華飯店舉行。「鉅亨買基金」指出，這次選擇在中南部舉辦，主要是希望透過這次的活動，提供台中及高雄的鄉親有關全球市場的分析及配息投資的建議，讓投資人精準掌握未來的投資方向外，也能學到追求穩健配息的策略。由於這兩場活動採取不收費方式，建議台中及高雄的民眾可把握這次互動的機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，統計今年 6 月以來各類資產的表現，成熟市場股市及拉美股市的最大下跌幅度分別超過 7% 及 14%，反觀全球政府公債、投等債、高收益債，甚至是新興債，最大跌幅不到 3%，展現不錯的抗跌能力。儘管美國健全的經濟狀況不會因為總統選舉而有所改變，然而選前的不確定性仍會左右市場表現，一旦出現市場意料之外的事，股市就容易出現劇烈波動。因此，在這種渾沌不明的時候，更應將債券納入投資組合，以提升投資組合的防禦能力。

張榮仁另指出，債券除了具有分散投資組合波動的優勢外，在低利時代中，債券還扮演提供收益的重要角色。將債券的到期殖利率和主要股市股利率相比，大部分債券資產提供的到期殖利率都比股市提供的股利率更優。因此，如果需要現金流的投資人，債券也是投資組合當中不可或缺的部分。

儘管全球已慢慢走出衰退，股市未來展望樂觀，然而許多轉向投資股市的投資人卻出現頻繁進出、買高賣低的狀況。追究其因，主要是過度積極押注股市，而忽略資產配置的重要性，導致容易被短期消息影響。而由於投資市場變數多，投資難度大增，若能透過專業的配息投資專家提供深入剖析及建議，將更能掌握精確的投資方向，以提高投資收益。「存好息、好 fund 心」投資說明會現已開放報名中，由於名額有限，有興趣的中南部民眾敬請把握機會。投資說明會報名網址:https://lihi1.com/aPHvm；報名專線：(02)2720-8126

「存好息、好 fund 心」台中及高雄說明會資訊

場次 台中場 高雄場 時間 2020/11/19(四)

下午 2 時 30 分至 4 時 30 分 2020/11/26(四)

下午 2 時 30 分至 4 時 30 分 地點 台中金典酒店 13 樓金典廳 高雄福華飯店 M3F 福華廳 報名方式 (1) 報名網址：https://lihi1.com/aPHvm (2) 報名專線：(02)2720-8126

資料來源：鉅亨買基金