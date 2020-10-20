股市震波不斷 不敗投資術在哪？

全球疫情重新升溫、美國刺激法案陷入僵局，11 月初的美國大選也充滿變數。疫後投資時代，市場的信心較脆落，任何風吹草動就容易造成市場震盪。有什麼投資術可以幫助投資人度過這個時期呢？

1. 過激的投資易受傷，債券投資不能少

許多經濟體陸續脫離疫情最壞的狀況，部分比較積極的投資人也開始大舉回到股票市場，希望可以從景氣復甦中大賺一筆。然而，今年年中以來各資產表現都不如人意，其中股市的表現更是大起大落。但同時間債券資產反而展現抗跌的能力，全球政府公債僅下跌 1.3%，連風險性債券都只下跌約 2.4% - 2.8%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/9/30，報酬率以美元計算。指數採 MSCI 各股市指數和美銀美林各債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 選前不確定性高，納入債券才聰明

儘管美國健全的經濟狀況不會因為總統選舉而有所改變，然而選前的不確定性仍會左右市場表現，一旦出現市場意料之外的事，股市就容易出現下滑。因此在這種渾沌不明的時候，將債券納入投資組合是很重要的。

如下圖展現在恐慌指數快速上升時，股市最大跌幅與同一時間投資美國公債和平衡投資的效果。自 1989 年以來，當市場陷入恐慌時，股市月度表現曾出現 - 46.4% 的表現，平均則是下跌 18.1%，充分展現股市的波動性，而僅僅納入 40% 的債券，就可以降低一半以上的股市最大跌幅。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1989/1/31 - 2020/9/30。指數採標普 500 和美銀美林美國政府債券指數，恐慌指數飆升指的是恐慌指數飆升超過 30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 債券不僅能降低波動度，也能提供較高收益率

債券不僅提供分散投資組合波動的優點，在低利時代中，債券還扮演了提供收益的重要角色。將債券的到期殖利率和主要股市股利率相比，大部分債券資產提供的到期殖利率都比股市提供的股利率更優。因此如果需要現金流的投資人，債券也是投資組合當中不可或缺的部分。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/10/14。指數採標普 500、道瓊歐洲 600、Nikkei 日本、MSCI 新興市場和美銀美林各債券指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

股市前景樂觀，仍要兼顧資產配置

儘管全球已經慢慢走出衰退，股市未來展望樂觀，然而許多轉向投資股市的投資人卻出現頻繁進出的投機行為，在近期震盪劇烈的市場背景下，反而容易出現買高賣低的狀況。仔細去分析可以發現，主要是過度積極押注股市，而忽略資產配置的重要性，導致容易被短期消息影響。

建議追逐高成長股票的投資人，可以將全球投資等級債券納入投資組合中，而較穩健的投資人可以添加全球高收益債券，除了降低整體波動外，也可以提供額外的收益來源。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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